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    Из-за избиения судьи приостановили чемпионат Греции

    УЕФА Между тем Скандалы Происшествия Болельщики ПАОК
    Греческие футбольные арбитры начали забастовку в знак протеста против нападения на их коллегу, сообщает Reuters.

    Из-за избиения судьи приостановили чемпионат Греции
    Из-за избиения судьи приостановили чемпионат Греции
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    «Этим мы демонстрируем наше возмущение», — гласит заявление, направленное национальной футбольной организации.

    Арбитры начали бастовать из-за избиения одного судьи, он недавно подвергся нападению трех неизвестных в масках. Рефери попал в больницу с травмами головы и ног, а полиция все еще ищет виновных. Судьи собираются протестовать не меньше двух недель

    Это была уже 27-я атака на рефери в Греции с 2009-го года.

    Прошлый сезон греческого первенства также был приостановлен, когда глава ПАОКа Иван Саввиди во время матча вышел на поле с оружием. 0

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