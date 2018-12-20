Как сообщает «Матч ТВ», несколько футболистоврешили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом. Среди этих игроков оказались

Игроки «Томи» приступили к одностороннему разрыву контрактов с клубом ФК «Томь» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.

«Томь» испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 миллионов рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.

По итогам 24 туров ФНЛ «Томь» занимает вторую строчку в турнирной таблице. 0