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    Игроки «Томи» приступили к одностороннему разрыву контрактов с клубом

    Между тем Скандалы ФНЛ Футбол России Томь Календарь ФНЛ
    Как сообщает «Матч ТВ», несколько футболистов «Томи» решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом. Среди этих игроков оказались Александр Мелихов, Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Илья Кухарчук, Семен Фомин и Ян Казаев.

    Игроки «Томи» приступили к одностороннему разрыву контрактов с клубом
    Игроки «Томи» приступили к одностороннему разрыву контрактов с клубом
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    Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.

    «Томь» испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 миллионов рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.

    По итогам 24 туров ФНЛ «Томь» занимает вторую строчку в турнирной таблице. 0

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