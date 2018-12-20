Игроки «Томи» приступили к одностороннему разрыву контрактов с клубом
ФК «Томь»
Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.
«Томь» испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 миллионов рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.
По итогам 24 туров ФНЛ «Томь» занимает вторую строчку в турнирной таблице. 0