ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года

В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка. В сравнении с прошлым годом, команда Станислава Черчесова, вышедшая в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, поднялась на 16 мест.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Англия.
Наибольшее количество очков с декабря 2017 года набрала сборная Франции (165).
Самый большой скачок в рейтинге за это время совершила сборная Косово, поднявшаяся на 46 позиций и занимающая сейчас 131-е место.
Рейтинг ФИФА (20 декабря):
1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589)
… 48. Россия (1424). 0