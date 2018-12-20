осталась на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который 20 декабря опубликовал официальный сайт ФИФА.

ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года fifa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка. В сравнении с прошлым годом, команда Станислава Черчесова, вышедшая в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, поднялась на 16 мест.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Англия.

Наибольшее количество очков с декабря 2017 года набрала сборная Франции (165).

Самый большой скачок в рейтинге за это время совершила сборная Косово, поднявшаяся на 46 позиций и занимающая сейчас 131-е место.

Рейтинг ФИФА (20 декабря):

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589)

… 48. Россия (1424). 0