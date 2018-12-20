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    ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года

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    Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который 20 декабря опубликовал официальный сайт ФИФА.

    ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года
    ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам 2018 года
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    В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка. В сравнении с прошлым годом, команда Станислава Черчесова, вышедшая в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, поднялась на 16 мест.

    Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии, далее — Хорватия и Англия.

    Наибольшее количество очков с декабря 2017 года набрала сборная Франции (165).

    Самый большой скачок в рейтинге за это время совершила сборная Косово, поднявшаяся на 46 позиций и занимающая сейчас 131-е место.

    Рейтинг ФИФА (20 декабря):

    1. Бельгия (1727 очков)
    2. Франция (1726)
    3. Бразилия (1676)
    4. Хорватия (1634)
    5. Англия (1631)
    6. Португалия (1614)
    7. Уругвай (1609)
    8. Швейцария (1599)
    9. Испания (1591)
    10. Дания (1589)
    … 48. Россия (1424). 0

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