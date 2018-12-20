«Тоттенхэм» выбил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги лондонскийпотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Фрагмент матча twitter.com/spursofficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 21-й минуте открыли гости. Сон Хын Мин убежал один на один по месту правого форварда после классного паса от Деле Алли за спины защитникам, после чего уверенно пробил мимо Чеха в дальний угол ворот.

А на 60-й минуте Гарри Кейн классной передачей от центра поля за спины защитникам вывел один на один Деле Алли, а тот техничным ударом перебросил мяч через Чеха в дальний угол ворот.

В полуфинал турнира вышел «Тоттенхэм», а «Арсенал» завершил выступление в Кубке английской лиги.

Действующим победителем Кубка лиги является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша разгромил лондонский «Арсенал» со счётом 3:0. 0