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    «Тоттенхэм» выбил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм
    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 0:2.

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    Счет в матче на 21-й минуте открыли гости. Сон Хын Мин убежал один на один по месту правого форварда после классного паса от Деле Алли за спины защитникам, после чего уверенно пробил мимо Чеха в дальний угол ворот.

    А на 60-й минуте Гарри Кейн классной передачей от центра поля за спины защитникам вывел один на один Деле Алли, а тот техничным ударом перебросил мяч через Чеха в дальний угол ворот.

    В полуфинал турнира вышел «Тоттенхэм», а «Арсенал» завершил выступление в Кубке английской лиги.

    Действующим победителем Кубка лиги является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша разгромил лондонский «Арсенал» со счётом 3:0. 0

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