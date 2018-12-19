Прядкин не планирует выдвигаться на пост президента РФС

Глава Российской Премьер-лиги, который был назначен исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза, не планирует баллотироваться на эту должность на постоянной основе.

«Я не планирую выставлять свою кандидатуру на выборы президента РФС», — сказал Прядкин, передает «Чемпионат».

«Хочу сказать, что никаких вопросов, связанных с выборами президента, в ходе текущей повестки не было. Александр Дюков присутствовал, но мы не слышали от него заявлений, что он будет выдвигаться на выборы президента РФС», — также отметил глава РПЛ.

«В ближайший промежуток времени — у нас пауза в РПЛ. В этом плане будет легче, потому что календарь уже сверстан. Моя цель — достойно провести конференцию, подготовиться к ней. Вопросы какие-то уже надо решить: это и бюджет, и отчетность», — добавил Прядкин.

Напомним, пост президента РФС покинул Виталий Мутко. 0