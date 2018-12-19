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    Прядкин не планирует выдвигаться на пост президента РФС

    РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин, который был назначен исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза, не планирует баллотироваться на эту должность на постоянной основе.

    Сергей Прядкин
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    «Я не планирую выставлять свою кандидатуру на выборы президента РФС», — сказал Прядкин, передает «Чемпионат».

    «Хочу сказать, что никаких вопросов, связанных с выборами президента, в ходе текущей повестки не было. Александр Дюков присутствовал, но мы не слышали от него заявлений, что он будет выдвигаться на выборы президента РФС», — также отметил глава РПЛ.

    «В ближайший промежуток времени — у нас пауза в РПЛ. В этом плане будет легче, потому что календарь уже сверстан. Моя цель — достойно провести конференцию, подготовиться к ней. Вопросы какие-то уже надо решить: это и бюджет, и отчетность», — добавил Прядкин.

    Напомним, пост президента РФС покинул Виталий Мутко. 0

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