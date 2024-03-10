10 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Оренбург» в родных стенах сыграет против «Балтики». Начало игры — в 14:00 по мск. «Оренбург» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 14-е место в таблице с 16-ю очками в активе. «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 4 балла.

К слову, у «Оренбурга» довольно средние показатели по забитым и пропущенным — 20 и 29 мячей соответственно. К тому же, в последних матчах РПЛ команда и забивала, и пропускала.

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Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), сравняв счет на 90+4-й минуте. За 6 контрольных встреч во время зимней паузы команда проиграла только «Динамо» (1:4), трижды победила и дважды сыграла вничью.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних 5-и матчах в РПЛ «Оренбург» не выиграл ни одного матча, трижды сыграл вничью и дважды проиграл. Интересно, что все 3 ничейных результата в прошедших встречах закончились со счетом 1:1.

Не сыграет: Томас Муро (травма).

Состояние команды: «Оренбург» не выглядит очень мощной командой, но она цепляется за результат в каждом матче. Предстоящему сопернику «Балтике» точно будет непросто в следующей встрече.

Стоит отметить, что «Оренбург» занимает предпоследнее 15-е место в таблице по результатам домашних встреч, набрав всего 9 очков из 24-х возможных дома.

«Балтика»

Турнирное положение: Команда проводит 1-й сезон в российской Премьер-лиге, и не очень удачно. «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 14-ю очками в активе.

Калининградская команда крайне мало забивает в нынешнем чемпионате — 12 голов за 19 встреч. При этом, у «Балтики» неплохая оборона, команда пропустила всего 24 мяча.

Последние матчи: В 1-й встрече после паузы команда Сергея Игнашевича сыграла вничью с «Сочи» (0:0), так и не сумев открыть счет в матче.

За последние 5 матчей в РПЛ «Балтика» трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Интересно, что такие же результаты были и у «Оренбурга». За этот период «Балтика» не забила ни одного гола, пропустив при этом 3 раза.

Состояние команды: Результативность у «Балтики» на очень низком уровне, команда буквально перестала забивать голы, слишком сильно концентрируясь на обороне.

К слову, «Балтика» уже обыгрывала «Оренбург» в нынешнем сезоне. В 11-м туре РПЛ калининградцы одолели своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 23-й минуте.

«Балтика» набрала только 2 очка в 9-и встречах на чужом поле в нынешнем сезоне РПЛ, занимая по этому показателю также 15-е место в лиге. К тому же, команда забила всего 4 гола на чужом поле.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах в РПЛ «Балтика» не забила ни одного гола

В 3-х из 5-и последних матча «Оренбург» играл вничью с одинаковым счетом 1:1

В 4-х из 5-и последних очных матчей команды обязательно забивали друг другу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Оренбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.50, а победа «Балтики» — в 3.55.

ТБ 2.5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: «Балтика» очень плохо играет на чужом поле в нынешнем сезоне.

Ставка: Победа «Оренбурга» за 2.13.

Прогноз: Можно предположить, что матч точно получится низовым. Команды не отличаются высокой результативностью.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.77.