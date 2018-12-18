«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

уволен с поста главного тренера

Жозе Моуринью goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом сообщает официальный сайт «МЮ».

«Клуб благодарит Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и желает ему успеха в будущем», — говорится в заявлении.

Также сообщается о том, что до конца текущего сезона команду будет тренировать исполняющий обязанности главного тренера, имя которого будет названо позже.

Напомним, Моуринью возглавлял «МЮ» с 2016 года. Под руководством португальского тренера «Красные дьяволы» выиграли Лигу Европы, Кубок английской лиги и суперкубок Англии. В АПЛ лучшим результатом «Ман Юнайтед» стало второе место по итогам прошлого сезона.

В текущем сезоне «МЮ» занимает в чемпионате Англии лишь шестое место. 0