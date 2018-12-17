Лунев: В Турции играть всегда непросто

Андрей Лунев
«Зенит»
Петербуржцы встретятся с «Фенербахче». Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный — в Санкт-Петербурге 21 февраля.
В составе «Фенербахче» играет защитник сборной России Роман Нойштедтер.
«Очень любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из "Фенербахче" наш бывший зенитовец Жулиано уже уехал.
В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда непросто. Но, само собой, мы постараемся выйти в следующий раунд Лиги Европы», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0