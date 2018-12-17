Лунев: В Турции играть всегда непросто

Вратарь «Зенита»прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Петербуржцы встретятся с «Фенербахче». Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный — в Санкт-Петербурге 21 февраля.

В составе «Фенербахче» играет защитник сборной России Роман Нойштедтер.

«Очень любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из "Фенербахче" наш бывший зенитовец Жулиано уже уехал.

В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда непросто. Но, само собой, мы постараемся выйти в следующий раунд Лиги Европы», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0