«Барселона» разгромила «Леванте», Месси оформил хет-трик

В матче 16-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 0:5.

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси (43-я, 47-я и 60-я минуты), еще по разу отличились Луис Суарес (35) и Жерар Пике (88).

Отметим, что Месси записал на свой счет еще и две результативные передачи.

«Барселона» с 34 очками вышла на первое место в турнирной таблице примеры, а «Леванте» расположился на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре каталонцы 22 декабря примут «Сельту», а команда из Валенсии на следующий день на выезде сыграет с «Райо Вальекано».