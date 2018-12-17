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    «Барселона» разгромила «Леванте», Месси оформил хет-трик

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    В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» — 0:5.

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    В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси (43-я, 47-я и 60-я минуты), еще по разу отличились Луис Суарес (35) и Жерар Пике (88).

    Отметим, что Месси записал на свой счет еще и две результативные передачи.

    «Барселона» с 34 очками вышла на первое место в турнирной таблице примеры, а «Леванте» расположился на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

    В следующем туре каталонцы 22 декабря примут «Сельту», а команда из Валенсии на следующий день на выезде сыграет с «Райо Вальекано».

    Примера. 16-й тур
    «Леванте» — «Барселона» — 0:5 (0:2)
    Голы: Л.Суарес, 35 (0:1). Месси, 43 (0:2). Месси, 47 (0:3). Месси, 60 (0:4). Пике, 88 (0:5)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Кабако, Постиго (Прцич, 70), Пьер, Хасон, Барди, Кампанья, Моралес, Рочина (Коке, 69), Тоньо, Боатенг (Майораль, 62)«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Фермален (Артур, 52), Ракитич, Бускетс, Видаль (Коутинью, 78), Жорди Альба, Месси, Л.Суарес, Дембеле (Д.Суарес, 81)Предупреждения: Дембеле, 18. Пьер, 25. Ракитич, 36. Жорди Альба, 45. Хасон, 59Удаление: Кабако, 76
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