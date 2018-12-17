Кононов: Матч с «Вильярреалом» надо выигрывать через «не могу»

Главный тренер «Спартака»рассказал, чего не хватило его команде в последнем матче группового этапа Лиги Европы с(0:2).

«Я уже говорил о том, что этот матч был для нас финалом, и мы не сыграли его так, как должны были сыграть.

Это был финал, в которым мы должны были бороться в каждом эпизоде. И этой борьбы с первых минут матча нам недоставало.

Возможно, по ТТД показатели были равны, мы были немного впереди. Но это финал, его надо выигрывать через "не могу", через борьбу и игру "один в один".

А еще необходимо реализовывать те моменты, которые предоставляются», — сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».

Из-за поражения от «Вильярреала» «Спартак» не смог выйти в плей-офф Лиги Европы. После 17 туров в чемпионате России команда идет на четвертом месте с 28 очками в активе. 0