«Уэска» спаслась от поражения в матче с «Вильярреалом»

«Вильярреал»
twitter.com/VillarrealCF
За хозяев голы забили Хуан Эрнандес (44-я минута, пенальти) и Самуэле Лонго (90+4).
В составе гостей отличились Карлос Бакка (63, пенальти) и Херар Морено (81).
«Желтая субмарина» доигрывала встречу в меньшинстве — красную карточку на 65-й минуте получил Марио Гаспар. Полузащитник «Уэски» Гонсало Мелеро не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.
«Вильярреал» с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе восемь очков. 0