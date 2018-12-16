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    «Уэска» спаслась от поражения в матче с «Вильярреалом»

    Примера Футбол Испании Уэска Вильярреал Календарь Примеры
    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Уэска» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» — 2:2.

    «Вильярреал»
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    За хозяев голы забили Хуан Эрнандес (44-я минута, пенальти) и Самуэле Лонго (90+4).

    В составе гостей отличились Карлос Бакка (63, пенальти) и Херар Морено (81).

    «Желтая субмарина» доигрывала встречу в меньшинстве — красную карточку на 65-й минуте получил Марио Гаспар. Полузащитник «Уэски» Гонсало Мелеро не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

    «Вильярреал» с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе восемь очков. 0

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