«Уэска» спаслась от поражения в матче с «Вильярреалом»

В матче 16-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 2:2.

За хозяев голы забили Хуан Эрнандес (44-я минута, пенальти) и Самуэле Лонго (90+4).

В составе гостей отличились Карлос Бакка (63, пенальти) и Херар Морено (81).

«Желтая субмарина» доигрывала встречу в меньшинстве — красную карточку на 65-й минуте получил Марио Гаспар. Полузащитник «Уэски» Гонсало Мелеро не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

«Вильярреал» с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе восемь очков. 0