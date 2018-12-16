Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в туринском дерби

Туринскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча twitter.com/juventusfc 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 70-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: голкипер Ичасо в штрафной подставил подножку бежавшему к мячу Манджукичу и сбил его с ног.

Криштиану Роналду с «точки» сильно пробил в правый нижний угол, Ичасо коснулся мяча, но тот всё равно влетел в сетку ворот.

«Ювентус» одержал шестую победу подряд и с 46 очками лидирует в турнирной таблице, а «Торино» расположился на шестой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре «Старая синьора» 22 декабря примет «Рому», а «быки» в тот же день на выезде сыграют с «Сассуоло». 0