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    Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в туринском дерби

    Серия A Футбол Италии Ювентус Торино Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Торино» (1:0) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

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    На 70-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти: голкипер Ичасо в штрафной подставил подножку бежавшему к мячу Манджукичу и сбил его с ног.

    Криштиану Роналду с «точки» сильно пробил в правый нижний угол, Ичасо коснулся мяча, но тот всё равно влетел в сетку ворот.

    «Ювентус» одержал шестую победу подряд и с 46 очками лидирует в турнирной таблице, а «Торино» расположился на шестой строчке, имея в активе 22 очка.

    В следующем туре «Старая синьора» 22 декабря примет «Рому», а «быки» в тот же день на выезде сыграют с «Сассуоло». 0

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