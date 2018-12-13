Влашич: Когда услышал, что «Виктория» выиграла у «Ромы» был очень зол

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал победу в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(3:0).

«Я очень разочарован результатом. После свистка сразу побежал к скамейке запасных, чтобы узнать результат в параллельном матче. Когда услышал, что "Виктория" выиграла со счётом 2:1, был очень зол.

Но это огромная победа. Когда последний раз "Реал" проигрывал дома с таким счётом в Лиге чемпионов? Мне кажется, это первый раз в истории. Для российских клубов — уж точно.

Да, мы не сыграем в Лиге Европы, зато теперь можем сконцентрироваться на чемпионате. У нас есть всё, чтобы стать чемпионами.

Лично я больше расстроен, чем рад. Мы заработали 7 очков и никуда не вышли», — передаёт слова Влашича «Чемпионат». 0