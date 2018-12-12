«Реал» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и мадридского «Реала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Хави Санчес, Марсело, Вальехо, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Иско, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Запасные: К. Навас, Карвахаль, Варан, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бэйл.

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После пяти туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе В.

«Рома» (9) досрочно вышла в плей-офф со второго места. «Виктория Пльзень» и ЦСКА (по 4 очка) располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно и поборются за путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.30, на успех ЦСКА — 11.50, на ничью — 6.40. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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