ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Алавес»Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску» «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей историиКак две замены перевернули финал Копа Либертадорес Алена Косторная, Александра Трусова и Алена КанышеваФинал в Ванкувере: без золота, но с перспективами
  • 22:45
    • Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату» в Грозном
  • 22:19
    • Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
  • 22:08
    • «Динамо» потерпело поражение от СКА
  • 19:27
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак» в Екатеринбурге
  • 17:35
    • Защитник «Рубина» включен в сборную недели по версии La Gazzetta dello Sport
  • 17:17
    • УЕФА назвал претендентов на попадание в символическую команду года
  • 16:36
    • Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста
    Все новости спорта

    Сумеет ли ЦСКА совершить чудо на «Сантьяго Бернабеу»?

    «Реал» — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

    Лига чемпионов ЦСКА Футбол России Реал Мадрид Футбол Испании
    Прогноз на «Реал» — ЦСКА
    ЦСКА — «Реал»
    В среду, 12 декабря, московский ЦСКА на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Реал» — ЦСКА.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Реал»

    Мадридский клуб хорошо провел первый круг группового раунда главного еврокубка, набрав шесть очков из девяти возможных.

    Сначала команда разбила на своем поле «Рому» (3:0), но потом сенсационно уступила в гостях ЦСКА (0:1), после чего с трудом победила в домашних стенах «Викторию» (2:1).

    Выездной матч в Чехии испанцы провели куда увереннее, разгромив «Викторию» со счетом 5:0, после чего расправились с «Ромой» в Италии, забив два безответных мяча во втором тайме.

    В результате мадридский клуб с 12 очками обеспечил себе выход из группы с первого места. у идущей второй «Ромы» 9 очков и она не сможет обогнать испанцев, даже если те вдруг проиграют.

  • Лука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в мире
  • Хорватский футболист получил долгожданный «Золотой мяч»
  • 05/12/2018

    • После поездки в Рим «Реал» выиграл три матча подряд, победив в рамках Примеры «Валенсию» (2:0) на своем поле, разгромив в кубковом матче «Мелилью» (6:1) и на выезде справившись с «Уэйской» (1:0) в чемпионате.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Начо и Регилон, хавбеки Тони Кроос и Каземиро и нападающий Мариано.

  • Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»
  • Сильнейшим клубам Европы осталось сыграть заключительный тур
  • 29/11/2018

    • В прошлый раз «Реал» пересекался с ЦСКА в 1/8 финала сезона 2011/12. Тогда «Реал» в Москве сыграл 1:1, но на своем поле разгромил армейцев со счетом 4:1.

    ЦСКА

    В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Мало кто ждал чудес в игре с мадридским «Реалом», но футболисты московского клуба при аншлаге на трибунах совершили подвиг и в меньшинстве одолели испанцев — 1:0.

    Серьезным ударом для армейцев стало удаление Игоря Акинфеева, которое привело к тому, что лигочемпионская поездка в Рим обернулась разгромом от «Ромы» (0:3).

    В ответном матче с римских клубом на воротах стоял капитан армейского клуба, но матч завершился для ЦСКА домашним поражением со счетом 1:2.

  • Оплошность Влашича лишила ЦСКА победы в Ростове
  • Реакция спортивных СМИ на безголевую ничью «Ростова» и ЦСКА
  • 02/12/2018

    • Домашняя встреча с чешской «Викторией» завершилась неожиданным поражением со счетом 1:2.

    В группе G ЦСКА с 4 очками занимает 4-е место. На 3-м месте с 3 очками «Виктория», и чтобы выйти в Лигу Европы, армейцам нужно сыграть с «Реалом» лучше, чем чехи сыграют с «Ромой» в параллельном матче.

    После лигочемпионского фиаско ЦСКА на выезде разошелся миром с «Ростовом» (0:0) и победил на своем поле «Енисей» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Виктор Васин, хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахмедов, а также нападающий Абель Эрнандес.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,22, тогда как на ничью — 7,0, а на успех ЦСКА — 12,50.

    «Реал» турнирно не мотивирован и вполне возможно выставит второй состав, чтобы поберечь силы, но дублеры «сливочных» будут стараться проявить себя и пробиться в основу, так что сильно легче ЦСКА не будет. Прогнозируем очередное поражение армейцев.

    В сложившейся ситуации армейцы могут рассчитывать лишь не проиграть крупно, это им по силам — последнее время «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» забивает меньше, чем на выезде.

    Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шальке — Локомотив
  • Сегодня в 20:55
    •  2.46
  • Прогноз на матч Галатасарай — Порту
  • Сегодня в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барселона — Тоттенхэм
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — ПСЖ
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Монако — Боруссия Д
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Атлетико М
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — ПСВ
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Каролина — Торонто
  • Завтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Урал»
  • Хаос в обороне помешал «Спартаку» обыграть «Урал»
    • 00:24 06/12/2018     «Челси» забил дважды
  • Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
    • 19:19 09/12/2018     Лука Модрич
  • Лука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в мире
    • 12:21 05/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Реал» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В среду, 12 декабря, московский ЦСКА на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск.
    Тоже интересно
    «Зенит» Футбол «Зенит» показал худшую версию себяРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» от «Рубина» Вчера в 00:460
  • 01:53
    • Мбаппе: Мы с Неймаром понимаем друг друга все лучше и лучше
  • 01:46
    • Тухель: Если все будет хорошо, Неймар должен сыграть с «Црвеной Звездой»
  • 01:31
    • Вальверде: В матче с «Тоттенхэмом» будут изменения в составе
    «Крылья Советов» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Зенит» проиграл «Рубину», «Локо» победил «Оренбург», разгромы от «Спартака» и «Динамо»Обзор матчей 17-го тура чемпионата России Вчера в 23:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 01:12
    • Гол Адуриса принес «Атлетику» победу над «Жироной»
  • 00:55
    • «Эвертон» спасся от поражения в матче с «Уотфордом»
  • 00:52
    • Клопп: Хорошо, что последний матч мы проводим дома
    «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача ЯковлеваПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря Вчера в 08:460
  • 00:30
    • Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку
  • 14:34
    • На матч «Реал» — ЦСКА назначены португальские судьи
  • 14:22
    • «Спартак» и «Вильярреал» рассудит латвийская бригада арбитров
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие