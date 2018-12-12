«Реал» — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

В среду, 12 декабря, московский ЦСКА на выезде сыграет с мадридским «Реалом» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Реал» — ЦСКА.

«Реал»

Мадридский клуб хорошо провел первый круг группового раунда главного еврокубка, набрав шесть очков из девяти возможных.

Сначала команда разбила на своем поле «Рому» (3:0), но потом сенсационно уступила в гостях ЦСКА (0:1), после чего с трудом победила в домашних стенах «Викторию» (2:1).

Выездной матч в Чехии испанцы провели куда увереннее, разгромив «Викторию» со счетом 5:0, после чего расправились с «Ромой» в Италии, забив два безответных мяча во втором тайме.

В результате мадридский клуб с 12 очками обеспечил себе выход из группы с первого места. у идущей второй «Ромы» 9 очков и она не сможет обогнать испанцев, даже если те вдруг проиграют.

После поездки в Рим «Реал» выиграл три матча подряд, победив в рамках Примеры «Валенсию» (2:0) на своем поле, разгромив в кубковом матче «Мелилью» (6:1) и на выезде справившись с «Уэйской» (1:0) в чемпионате.

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Начо и Регилон, хавбеки Тони Кроос и Каземиро и нападающий Мариано.

В прошлый раз «Реал» пересекался с ЦСКА в 1/8 финала сезона 2011/12. Тогда «Реал» в Москве сыграл 1:1, но на своем поле разгромил армейцев со счетом 4:1.

ЦСКА

В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

Мало кто ждал чудес в игре с мадридским «Реалом», но футболисты московского клуба при аншлаге на трибунах совершили подвиг и в меньшинстве одолели испанцев — 1:0.

Серьезным ударом для армейцев стало удаление Игоря Акинфеева, которое привело к тому, что лигочемпионская поездка в Рим обернулась разгромом от «Ромы» (0:3).

В ответном матче с римских клубом на воротах стоял капитан армейского клуба, но матч завершился для ЦСКА домашним поражением со счетом 1:2.

Домашняя встреча с чешской «Викторией» завершилась неожиданным поражением со счетом 1:2.

В группе G ЦСКА с 4 очками занимает 4-е место. На 3-м месте с 3 очками «Виктория», и чтобы выйти в Лигу Европы, армейцам нужно сыграть с «Реалом» лучше, чем чехи сыграют с «Ромой» в параллельном матче.

После лигочемпионского фиаско ЦСКА на выезде разошелся миром с «Ростовом» (0:0) и победил на своем поле «Енисей» (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Виктор Васин, хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахмедов, а также нападающий Абель Эрнандес.

Прогноз

Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,22, тогда как на ничью — 7,0, а на успех ЦСКА — 12,50.

«Реал» турнирно не мотивирован и вполне возможно выставит второй состав, чтобы поберечь силы, но дублеры «сливочных» будут стараться проявить себя и пробиться в основу, так что сильно легче ЦСКА не будет. Прогнозируем очередное поражение армейцев.

В сложившейся ситуации армейцы могут рассчитывать лишь не проиграть крупно, это им по силам — последнее время «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» забивает меньше, чем на выезде.

Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0