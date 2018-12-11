Состоялась жеребьевка отборочного раунда молодежного ЧЕ-2021
uefa.com
Соперниками молодежной сборной России стали Сербия, Польша, Болгария, Латвия и Эстония.
Групповой раунд квалификации стартует в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп. Две лучшие команды из числа финишировавших вторыми определят 12-го участника турнира в стыковых играх.
Финальная часть молодежного Евро-2021 пройдет в Венгрия и Словения.
Напомним, исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России накануне был назначен Михаил Галактионов. 0