В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 (U-21).

Состоялась жеребьевка отборочного раунда молодежного ЧЕ-2021 uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Соперниками молодежной сборной России стали Сербия, Польша, Болгария, Латвия и Эстония.

Групповой раунд квалификации стартует в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп. Две лучшие команды из числа финишировавших вторыми определят 12-го участника турнира в стыковых играх.

Финальная часть молодежного Евро-2021 пройдет в Венгрия и Словения.

Напомним, исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России накануне был назначен Михаил Галактионов. 0