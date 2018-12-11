Двух врачей могут посадить за непредумышленное убийство Астори

Прокуратура Флоренции продолжает заниматься расследованием дела, которое было открыто после смерти капитана, сообщает AFP.

По информации источника, в смерти 31-летнего итальянского защитника могут быть виновны два врача — один из Флоренции, а второй из Кальяри.

После медицинских осмотров врачи выдавали справки Астори, в которых было указано, что он полностью здоров, однако по обнаруженным данным из электрокардиограммы было видно две аномалии, последняя из которых была обнаружена летом 2017 года. Теперь медики подозреваются в непредумышленном убийстве.

Напомним, 31-летний Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с «Удинезе». Ранее предполагалось, что Астори скончался от тахиаритмии (ускорения работы сердца), однако истинные причины смерти игрока до сих пор выясняются. 0