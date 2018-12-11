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    Двух врачей могут посадить за непредумышленное убийство Астори

    Футбол Италии Фиорентина Между тем Происшествия Скандалы
    Прокуратура Флоренции продолжает заниматься расследованием дела, которое было открыто после смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает AFP.

    Давиде Астори
    Давиде Астори
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    По информации источника, в смерти 31-летнего итальянского защитника могут быть виновны два врача — один из Флоренции, а второй из Кальяри.

    После медицинских осмотров врачи выдавали справки Астори, в которых было указано, что он полностью здоров, однако по обнаруженным данным из электрокардиограммы было видно две аномалии, последняя из которых была обнаружена летом 2017 года. Теперь медики подозреваются в непредумышленном убийстве.

    Напомним, 31-летний Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с «Удинезе». Ранее предполагалось, что Астори скончался от тахиаритмии (ускорения работы сердца), однако истинные причины смерти игрока до сих пор выясняются. 0

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