Защитник «Рубина» включен в сборную недели по версии La Gazzetta dello Sport

Егор Сорокин
ФК «Рубин»
В состав команды включен защитник «Рубина» Егор Сорокин, оформивший дубль в матче 17-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (2:1).
От итальянских журналистов Сорокин получил оценку «восемь» по десятибальной школе.
Символическая сборная недели по версии La Gazzetta dello Sport: Руне Ярстейн («Герта»), Давид Луис («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар»), Егор Сорокин («Рубин»), Марко Груич («Герта»), Браис Мендес («Сельта»), Адриен Томассон («Страсбур»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»). 0