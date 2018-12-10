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    Защитник «Рубина» включен в сборную недели по версии La Gazzetta dello Sport

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    Итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport представила символическую сборную недели по итогам матчей европейских чемпионатов.

    Егор Сорокин
    Егор Сорокин
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    В состав команды включен защитник «Рубина» Егор Сорокин, оформивший дубль в матче 17-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (2:1).

    От итальянских журналистов Сорокин получил оценку «восемь» по десятибальной школе.

    Символическая сборная недели по версии La Gazzetta dello Sport: Руне Ярстейн («Герта»), Давид Луис («Челси»), Хосе Анхель («Эйбар»), Егор Сорокин («Рубин»), Марко Груич («Герта»), Браис Мендес («Сельта»), Адриен Томассон («Страсбур»), Фелипе Андерсон («Вест Хэм»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»). 0

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