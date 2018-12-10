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    «Ривер Плейт» в четвертый раз выиграет Кубок Либертадорес

    Латинская Америка
    Аргентинский «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес-2018, обыграв «Бока Хуниорс»​ в ответном матче финала со счетом 3:1.

    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт»
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    Счет на 44-й минуте открыл нападаюший «Боки» Дарио Бенедетто. «Ривер» отыгрался на 68-й минуте благодаря точному удару форварда Лукаса Пратто.

    В первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2, поэтому по завершению основного времени, ответный матч перешел в экстра-таймы.

    На 92-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален хавбек «Боки Хуниорс» Вильмар Барриос. Заканчивал встречу «Бока Хуниорс» из-за травмы вдевятером.

    На 109-й минуте отличился колумбийский полузащитник «Ривера» Хуан Кинтеро, а на 122-й — полузащитник Гонсало Мартинес.

    «Ривер Плэйт» и «Бока Хуниорс» впервые в истории встречались в финале Кубка Либертадорес.

    Матч изначально должен был состояться 24 ноября на арене «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе (Аргентина), но из-за поведения болельщиков «Ривер Плейта», закидавших автобус с футболистами «Бока Хуниорс» камнями и бутылками, встреча была перенесена в Мадрид.

    «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес в четвёртый раз в истории и впервые с 2015 года.

    Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч
    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: 0:1 — Бенедетто (44), 1:1 — Пратто (68) , 2:1 — Кинтеро (109) , 3:1 — Мартинес (120+2)«Ривер Плейт»: Армани, Майдана, Каско, Монтиель (Майяда, 74), Пинола, Перес, Понсио (Кинтеро, 58), Паласиос (Альварес, 97), Фернандес (Сукулини, 111), Мартинес, Пратто«Бока Хуниорс»: Андрада, Магальян, Искьердос, Оласа, Буффарини (Тевес, 111), Нандес, Барриос, Перес (Гаго, 89), Павон, Вилья (Хара, 96), Бенедетто (Абила, 62)Предупреждения: Понсио (27), Перес (43), Фернандес (81), Майдана (83), Барриос (87), Тевес (120), Каско (120)Удаление: Барриос (92)
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