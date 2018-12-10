«Ривер Плейт» в четвертый раз выиграет Кубок Либертадорес

Аргентинскийстал обладателем Кубка Либертадорес-2018, обыграв​ в ответном матче финала со счетом 3:1.

Счет на 44-й минуте открыл нападаюший «Боки» Дарио Бенедетто. «Ривер» отыгрался на 68-й минуте благодаря точному удару форварда Лукаса Пратто.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2, поэтому по завершению основного времени, ответный матч перешел в экстра-таймы.

На 92-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален хавбек «Боки Хуниорс» Вильмар Барриос. Заканчивал встречу «Бока Хуниорс» из-за травмы вдевятером.

На 109-й минуте отличился колумбийский полузащитник «Ривера» Хуан Кинтеро, а на 122-й — полузащитник Гонсало Мартинес.

«Ривер Плэйт» и «Бока Хуниорс» впервые в истории встречались в финале Кубка Либертадорес.

Матч изначально должен был состояться 24 ноября на арене «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе (Аргентина), но из-за поведения болельщиков «Ривер Плейта», закидавших автобус с футболистами «Бока Хуниорс» камнями и бутылками, встреча была перенесена в Мадрид.

«Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес в четвёртый раз в истории и впервые с 2015 года.