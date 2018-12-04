«Спартак» намерен оспорить удаление Рассказова

сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды сообщается на официальном сайте «красно-белых».

20-летний игрок получил красную карточку на 67-й минуте. Главный арбитр матч Сергей Карасев посчитал, что Рассказов сыграл в своей штрафной рукой. Судья удалил защитника и назначил пенальти в ворота «Спартака».

В том случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока.

К письму «Спартак» приложил видео, снятое клубным оператором, на котором видно, что мяч попал Рассказову не в руку, а в лицо. 0