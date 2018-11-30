«Челси» разгромил ПАОК, Жиру оформил дубль

В составе английского клуба дублем на 27-й и 37-й минутах отметился нападающий Оливье Жиру, еще по одному забитому мячу на свой счет записали форварды Каллум Хадсон-Одой (60) и Альваро Мората (78).
Отметим, что на 7-й минуте встречи с поля был удален защитник греческой команды Евгений Хачериди.
После этой победы «Челси» набрал 15 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы L. ПАОК, имея в активе три балла, занимает четвертую строчку.
Ранее белорусский БАТЭ обыграл на своем поле венгерский «Види» (2:0) в другом матче группы L.
В составе победителей точными ударами отметились Николай Сигневич и Мирко Иванич, которые отличились на 22-й и 85-й минутах соответственно.
Белорусская команда прервала серию из трёх поражений на групповом этапе Лиги Европы.
В заключительном туре группового этапа «Челси» 13 декабря в гостях встретится с «Види», а ПАОК на своем поле примет БАТЭ. 0