«Челси» разгромил ПАОК, Жиру оформил дубль

Лондонскийобыграл греческий(4:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе английского клуба дублем на 27-й и 37-й минутах отметился нападающий Оливье Жиру, еще по одному забитому мячу на свой счет записали форварды Каллум Хадсон-Одой (60) и Альваро Мората (78).

Отметим, что на 7-й минуте встречи с поля был удален защитник греческой команды Евгений Хачериди.

После этой победы «Челси» набрал 15 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы L. ПАОК, имея в активе три балла, занимает четвертую строчку.

Ранее белорусский БАТЭ обыграл на своем поле венгерский «Види» (2:0) в другом матче группы L.

В составе победителей точными ударами отметились Николай Сигневич и Мирко Иванич, которые отличились на 22-й и 85-й минутах соответственно.

Белорусская команда прервала серию из трёх поражений на групповом этапе Лиги Европы.

В заключительном туре группового этапа «Челси» 13 декабря в гостях встретится с «Види», а ПАОК на своем поле примет БАТЭ. 0