«Спартак» — «Рапид»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпроиграл венскому(1:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет на 20-й минуте открыли хозяева. Прошла проникающая передача Мельгарехо через центр к штрафной «Рапида», Зе Луиш поставил корпус сопернику, а далее уже пробил вратаря, вышедшего на встречу.

Отыграться гостям удалось на 80-й минуте. После подачи от угла поля никто не помешал Мерту Мюльдюру головой с линии вратарской подрезать мяч в самый угол ворот «Спартака».

А на первой компенсированной минуте длинная передача Шваба от левой бровки в центр на Шобесбергера отрезала всю оборону «Спартака», Ребров выбежал уже за штрафную, но Филипп мяч мимо вратаря прокинул и закатил его уже в пустые ворота.

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В другом матче группы G шотландский «Глазго Рейнджерс» на своем поле примет испанский «Вильярреал». Матч начнется в 23:00 мск.

Группа G: 1. «Рапид» — 7 очков (5 матчей); 2. «Вильярреал» — 6 (4); 3. «Спартак» — 5 (5); 4. «Рейнджерс» — 4 (4).