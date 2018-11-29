ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарХороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться
  • 20:45
    • «Спартак» проиграл «Рапиду» на «Открытие Арене»
  • 21:11
    • Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
  • 20:58
    • Во время матча «Спартак» — «Рапид» фанат напал на Глушакова
  • 20:07
    • «Краснодар» и «Акхисар» огласили составы
  • 19:54
    • Дриусси и Дзюба сыграют в атаке «Зенита» против «Копенгагена»
    Все новости спорта

    «Спартак» проиграл «Рапиду» на «Открытие Арене»

    «Спартак» — «Рапид»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига Европы Спартак Футбол России
    Московский «Спартак» проиграл венскому «Рапиду» (1:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак»
    «Спартак»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет на 20-й минуте открыли хозяева. Прошла проникающая передача Мельгарехо через центр к штрафной «Рапида», Зе Луиш поставил корпус сопернику, а далее уже пробил вратаря, вышедшего на встречу.

    Отыграться гостям удалось на 80-й минуте. После подачи от угла поля никто не помешал Мерту Мюльдюру головой с линии вратарской подрезать мяч в самый угол ворот «Спартака».

    А на первой компенсированной минуте длинная передача Шваба от левой бровки в центр на Шобесбергера отрезала всю оборону «Спартака», Ребров выбежал уже за штрафную, но Филипп мяч мимо вратаря прокинул и закатил его уже в пустые ворота.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В другом матче группы G шотландский «Глазго Рейнджерс» на своем поле примет испанский «Вильярреал». Матч начнется в 23:00 мск.

    Группа G: 1. «Рапид» — 7 очков (5 матчей); 2. «Вильярреал» — 6 (4); 3. «Спартак» — 5 (5); 4. «Рейнджерс» — 4 (4).

    Лига Европы. Группа G
    «Спартак» (Россия) — «Рапид В» (Австрия) — 1:2 (1:0)
    Голы: Зе Луиш, 20 (1:0). Мерт Мюлдюр, 80 (1:1). Шобесбергер, 90+2 (1:2)«Спартак» (Россия): Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Попов, 81), Глушаков, Тимофеев, Ханни (Самедов, 71), Луиз Адриану, Зе Луиш«Рапид В» (Австрия): Штребингер, Мерт Мюлдюр, Барач, Хофманн, Поцманн, Бериша (Турнвальд, 80), Мартич, Любичич (Шваб, 64), Кнасмюльнер, Болинголи-Мбомбо, Алар (Шобесбергер, 64)Предупреждения: Барач, 27. Мартич, 41. Хофманн, 59. Глушаков, 73
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
  • 21/11/2018 в 19:03
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Акхисар»
  • 1.69
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» добудут победу и выйдут в 1/16 финала
  • «Краснодар» — «Акхисар». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Оформит ли «Зенит» выход из группы?
  • «Зенит» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Соперники все отложат на последний тур
  • «Бетис» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Галатасараем» 02:200
  • 16:31
    • В трех немецких городах может появиться клуб КХЛ
  • 16:15
    • УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча с «Викторией»
  • 16:03
    • Бабиков выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Идре
    «Детройт» — «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. Четыре очка Маккиннона, шайбы Дадонова и ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 ноября 08:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли Кононов побеждать со «Спартаком»?
  • 2.64
    •
  • 20:36
    • «Магнитка» «всухую» победила «Салават» в Уфе
  • 20:31
    • Пике: Мы выиграли группу, с нетерпением ждем плей-офф
  • 20:29
    • Вальверде: Игра с ПСВ получилась слишком открытой
    «Локомотив» — «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» победил «Галатасарай», ПСЖ обыграл «Ливерпуль»Обзор матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:300
  • 15:52
    • Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:57
    • Де Хеа останется в «МЮ», если клуб увеличит ему зарплату
  • 19:47
    • Хендерсон: Мы думали, что достаточно хороши, чтобы выиграть в Париже
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие