Иванович: В «Локомотиве» я возмужал

Защитникподелился воспоминаниями о выступлении за

Бранислав Иванович ФК «Зенит» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Тот период моей жизни, особенно время контракта с московским "Локомотивом", превратил меня из маленького мальчика во взрослого мужчину. Именно в тот период я возмужал и стал действительно понимать, каковы требования в карьере профессионального футболиста, что значит профессиональное отношение к делу. Поэтому я всегда с большой радостью вспоминаю успешные годы в "Локомотиве", которые невероятно помогли моему карьерному и личному росту», — цитирует Ивановича «Чемпионат».

Иванович выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, после чего перешел в «Челси». За лондонский клуб сербский футболист играл на протяжении девяти лет, а в 2017 году перебрался в «Зенит». 0