«Боруссия» Д — «Брюгге»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Аксель Витсель
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«Боруссия» Д: Бюрки — Пищек, Аканджи, Диалло, Загаду — Витсель, Дауд — Пулишич, Ройс, Геррейру — Пако Алькасер
Запасные: Хитц, Хакими, Дилейни, Санчо, Гетце, Филипп, Брюн-Ларсен
«Брюгге»: Хорват — Пулен, Мехеле, Денсвил — Мата, Вормер, Накамба, Бонавентуре, Амрабат — Уэсли, Ванакен
Запасные: Летица, Резаи, Митрович, Схрейверс, Ритс, Декарли, Опенда
Игра начнется в 23:00 по Москве.
Линии букмекеров говорят об уверенной победе немцев — 1.30. Победа бельгийцев оценивается в 11.0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на матч с коэффициентом 1.53.