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    «Боруссия Д» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Футбол Германии Брюгге
    Прогноз на «Боруссия Д» — «Брюгге»
    Марко Ройс
    В 5-м туре ЛЧ «Боруссия Д» 28 ноября примет «Брюгге» на своем стадионе. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия Д» — «Брюгге».
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    «Боруссия Д»

    «Шмели» гордо возглавляют группу А в Лиге чемпионов. Правда, пока только за счет лучшей разницы мячей в личных встречах с «Атлетико».

    Напомним, первый матч в Дортмунде «Боруссия Д» выиграла 4:0, а ответку в Мадриде проиграла 0:2. В последнем матче в Испании «полосатые» выглядели откровенно слабо.

    За все 90 минут они сподобились только на четыре удара, ни один из которых так и не прилетел в рамку. Было много бестолкового владения мячом — 65%. Это все выливалось в нервы, а нервы — в грубость.

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    «Брюгге»

    Последний тур Лиги чемпионов принес «Брюгге» первую победу. В выездном поединке бельгийцы обыграли «Монако» 4:0.

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    Удивительно, как «Zwart-Blauw» добились этого результата. Ведь подопечные Ивана Леко владели мячом всего 39% игрового времени и нанесли семь ударов.

    Зато «черно-синие» из этих семи выстрелов непосредственно в створ направили шесть. В результате — четыре влетело и превратилось в голы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Однако такая переориентация на еврокубок привела к потере очков в родном чемпионате. Там «Брюгге» серьезно напортачил — только одна победа в последних семи матчах.

    Прогноз

    Из особенносте

    й хотелось бы отметить игру на линии. Обе команды слегка страдают от неаккуратности своих атакующих игроков.

    Например, «Боруссия Д» в среднем залезает в офсайд 2 раза за матч, а «Брюгге» — 3. Когда коэффициенты появятся, попробуйте зарядит на «верхний» тотал «положений».

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    • До появления соответствующих позиций в линии предлагаем поставить на «1-й гол: до 30-й минуты» за 1,53. 0

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    Прогноз на «Боруссия Д» — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53. В 5-м туре ЛЧ «Боруссия Д» 28 ноября примет «Брюгге» на своем стадионе. Начало матча — в 23:00 мск.
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