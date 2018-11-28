«Боруссия Д» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

В 5-м туре ЛЧ «Боруссия Д» 28 ноября примет «Брюгге» на своем стадионе. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия Д» — «Брюгге».

«Боруссия Д»

«Шмели» гордо возглавляют группу А в Лиге чемпионов. Правда, пока только за счет лучшей разницы мячей в личных встречах с «Атлетико».

Напомним, первый матч в Дортмунде «Боруссия Д» выиграла 4:0, а ответку в Мадриде проиграла 0:2. В последнем матче в Испании «полосатые» выглядели откровенно слабо.

За все 90 минут они сподобились только на четыре удара, ни один из которых так и не прилетел в рамку. Было много бестолкового владения мячом — 65%. Это все выливалось в нервы, а нервы — в грубость.

За семь фолов немцы умудрились получить три желтых карточки.

«Брюгге»

Последний тур Лиги чемпионов принес «Брюгге» первую победу. В выездном поединке бельгийцы обыграли «Монако» 4:0.

Удивительно, как «Zwart-Blauw» добились этого результата. Ведь подопечные Ивана Леко владели мячом всего 39% игрового времени и нанесли семь ударов.

Зато «черно-синие» из этих семи выстрелов непосредственно в створ направили шесть. В результате — четыре влетело и превратилось в голы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Однако такая переориентация на еврокубок привела к потере очков в родном чемпионате. Там «Брюгге» серьезно напортачил — только одна победа в последних семи матчах.

Прогноз

Из особенносте

й хотелось бы отметить игру на линии. Обе команды слегка страдают от неаккуратности своих атакующих игроков.

Например, «Боруссия Д» в среднем залезает в офсайд 2 раза за матч, а «Брюгге» — 3. Когда коэффициенты появятся, попробуйте зарядит на «верхний» тотал «положений».

До появления соответствующих позиций в линии предлагаем поставить на «1-й гол: до 30-й минуты» за 1,53. 0