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    Иванович: Надеемся, что Кокорин вернется как можно быстрее

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    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что игра команды сильно зависит от форварда Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО.

    Бранислав Иванович
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    «Мое мнение: нет Саши — нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы — сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его. С ним гораздо легче, ведь Саша — великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», — цитирует Ивановича «Р-Спорт».

    Напомним, Кокорин и Павел Мамаев помещены до 8 декабря в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об избиении водителя Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 0

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