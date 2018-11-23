Иванович: Надеемся, что Кокорин вернется как можно быстрее

Защитникотметил, что игра команды сильно зависит от форварда, который в данный момент находится в СИЗО.

«Мое мнение: нет Саши — нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы — сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его. С ним гораздо легче, ведь Саша — великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», — цитирует Ивановича «Р-Спорт».

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев помещены до 8 декабря в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об избиении водителя Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 0