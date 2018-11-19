«Енисей» ждет информации от ГИБДД по задержанию Аленичева

выступил с официальным заявлением по поводу информации касательного главного тренера команды

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Ранее стало известно, что российский специалист был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

«Официальное заявление ФК "Енисей" по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д.А. Аленичева. Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», — гласит сообщение клуба.

Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года. 0