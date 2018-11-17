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    Дешам: Разница между нами и Голландией была очевидной

    Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Голландии
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций с командой Нидерландов (0:2).

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    «Соперник был крайне мотивирован, а нам многого не хватало на поле в этот вечер. Франция не демонстрировала агрессию и драйв, поэтому ничего удивительного в нашем поражении нет. Не могу исключить и свою вину.

    Мириться с неудачами никто не намерен. Меня лишь беспокоит, что разница между нами и Голландией была слишком очевидной», — цитирует Дешама Sky Sports.

    После этого матча Нидерланды, набрав шесть очков, остались на втором месте в турнирной таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. Франция (7) по-прежнему занимает первое место, но при этом у голландцев есть игра с Германией в запасе. 0

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