Дешам: Разница между нами и Голландией была очевидной

Главный тренер сборнойпрокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций с командой(0:2).

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«Соперник был крайне мотивирован, а нам многого не хватало на поле в этот вечер. Франция не демонстрировала агрессию и драйв, поэтому ничего удивительного в нашем поражении нет. Не могу исключить и свою вину.

Мириться с неудачами никто не намерен. Меня лишь беспокоит, что разница между нами и Голландией была слишком очевидной», — цитирует Дешама Sky Sports.

После этого матча Нидерланды, набрав шесть очков, остались на втором месте в турнирной таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. Франция (7) по-прежнему занимает первое место, но при этом у голландцев есть игра с Германией в запасе. 0