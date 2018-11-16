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    • Лига наций. Бельгия разобралась с Исландией и другие результаты
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    Лига наций. Бельгия разобралась с Исландией и другие результаты

    Лига наций Сборная Бельгии
    Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций.

    Бельгийцы добыли три очка
    Бельгийцы добыли три очка
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    Сборная Бельгии обыграла Исландию (2:0) в матче Лиги наций. Оба мяча забил нападающий Миши Батшуайи​ — на 64-й и 81-й минутах встречи.

    Бельгийцы после трех встреч занимают первое место в своей группе с девятью очками. Исландия занимает последнюю строчку с 0 баллов в активе.

    Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в матче Лиги наций. Встреча завершилась без голов — 0:0.

    Греция взяла три очка в домашней игре с Финляндией — 1:0. Автогол на счету Альбина Гранлунда. В этой же третьей группе Венгрия справилась с Эстонией — 2:0. Точные удары в активе Вилли Орбана и Адама Салаи.

    Сборная Белоруссии обыграла Люксембург (2:0) и набрала уже десять очков в пяти играх, не пропустив ни одного мяча. Дубль оформил экс-хавбек «Крыльев Советов», «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун.

    Другие результаты:

    Андорра — Грузия — 1:1

    Сан-Марино — Молдавия — 0:1 0

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