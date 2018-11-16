Лига наций. Бельгия разобралась с Исландией и другие результаты

Состоялись очередные матчи группового этапа

Бельгийцы добыли три очка twitter.com/belreddevils 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сборная Бельгии обыграла Исландию (2:0) в матче Лиги наций. Оба мяча забил нападающий Миши Батшуайи​ — на 64-й и 81-й минутах встречи.

Бельгийцы после трех встреч занимают первое место в своей группе с девятью очками. Исландия занимает последнюю строчку с 0 баллов в активе.

Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в матче Лиги наций. Встреча завершилась без голов — 0:0.

Греция взяла три очка в домашней игре с Финляндией — 1:0. Автогол на счету Альбина Гранлунда. В этой же третьей группе Венгрия справилась с Эстонией — 2:0. Точные удары в активе Вилли Орбана и Адама Салаи.

Сборная Белоруссии обыграла Люксембург (2:0) и набрала уже десять очков в пяти играх, не пропустив ни одного мяча. Дубль оформил экс-хавбек «Крыльев Советов», «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун.

Другие результаты:

Андорра — Грузия — 1:1

Сан-Марино — Молдавия — 0:1 0