«Краснодар» и «Енисей» назвали стартовые составы

Раздевалка «Енисея»
ФК «Енисей»
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Адамов, Ещенко, Шишкин, Голубев, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев.
«Енисей»: Юрченко, Кичин, Дугалич, Гасанов, Занев, Гаджибеков, Огуде, Торбинский, Зотов, Саркисов, Кутьин.
Запасные: Нестеренко, Филиппов, Ятченко, Семакин, Комолов, Комков, Фатуллаев, Бодул, Гавазай, Обрадович.
Начало матча — в 16:00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Еськов.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0