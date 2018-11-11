ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»Прежняя «Бавария», прекрасная «Боруссия», фантастический матч
  • 15:56
    • «Спартак» проиграл в Уфе
  • 15:20
    • Аршавин провел последний матч за «Кайрат»
  • 15:09
    • «Краснодар» и «Енисей» назвали стартовые составы
  • 09:30
    • «Лейкерс» обыграл «Сакраменто», «Голден Стэйт» остановил «Бруклин»
  • 08:47
    • Габулов завершит карьеру и станет политиком
    Все новости спорта

    «Краснодар» и «Енисей» назвали стартовые составы

    РПЛ Футбол России Краснодар Енисей Календарь РФПЛ
    Стали известны составы «Краснодара» и «Енисея» на матч 14-го тура РПЛ, который пройдет в Краснодаре сегодня, 11 ноября.

    Раздевалка «Енисея»
    Раздевалка «Енисея»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

    Запасные: Адамов, Ещенко, Шишкин, Голубев, Фьолусон, Куэва, Игнатьев, Сулейманов, Сергеев.

    «Енисей»: Юрченко, Кичин, Дугалич, Гасанов, Занев, Гаджибеков, Огуде, Торбинский, Зотов, Саркисов, Кутьин.

    Запасные: Нестеренко, Филиппов, Ятченко, Семакин, Комолов, Комков, Фатуллаев, Бодул, Гавазай, Обрадович.

    Начало матча — в 16:00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Еськов.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классом
  • 02:01
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Енисей»
  • 1.68
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» не даст шансов «Енисею»
  • «Краснодар» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Прервет ли «Рубин» победную серию «Локо» в РПЛ?
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «РБ Лейпциг» продолжить конкурировать с «Баварией»?
  • «РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича, ассисты Василевского и СергачеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 10:040
  • 16:14
    • «Алавес» справился с аутсайдером Примеры
  • 15:36
    • Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Рубином»
  • 14:04
    • Назван состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии
    «Динамо» — «Ростов» Футбол «Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классомРеакция спортивных СМИ на ничью между «Динамо» и «Ростовом» 02:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси», «Ливерпуль» и битва российских грандов
  • 4.92
    •
  • 13:49
    • «Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
  • 13:13
    • Ребров — в воротах «Спартака» на матч против «Уфы»
  • 12:03
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус»
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Атлетик», «Барселона» примет «Бетис», «Реал» отправится в ВигоПодробности матчей 11-го тура испанской Примеры 01:090
  • 11:45
    • Усик: С боем против Джошуа нужно подождать
  • 11:32
    • Максимович: Кутепов мог бы преуспеть в Серии А
  • 11:11
    • Россиянка Просвирнова взяла серебро Кубка мира по шорт-треку
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие