«Краснодар» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 11 ноября 2018 года

В воскресенье, 11 ноября, в рамках 14 тура российской Премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Енисей». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Енисей».

«Краснодар»

Этот поединок в связи неблагоприятными погодными условиями перенесли решение РПЛ с Красноярска в Краснодар.

«Быки» на этой недели успели провести поединок в Лиге Европы, где одержали волевую победу над бельгийским «Стандардом» (2:1).

Этой викторией они продлили свою беспроигрышную серию до четырех игр кряду. Перед этим «черно-зеленые» расписали мировую в чемпионате с «Ростовом» (2:2) дома.

А еще ранее одолели в гостях по-волевому московский ЦСКА (2:1) в игре чемпионата, и также переиграли «Крылья Советов» в Кубке России по итогам овертайма — 2:1.

С 23 очками «Краснодар» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, заработав в этих играх 23 очка и отстает от первой строки на восемь баллов.

Домашние поединки этого розыгрыша РПЛ принесли краснодарцам две победы, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:5.

«Енисей»

«Львы» замыкают турнирную таблицу российской Премьер-лиги. В 13 встречах чемпионата они набрали всего лишь шесть очков и от спасительной 12 строки отстают уже на девять баллов.

На данный момент у «Енисея» 6-матчевая безвыигрышная серия, но в РПЛ красноярцы не знают радости побед уже восемь игр кряду.

В минувшем туре «красно-синие» уступили в Махачкале «Анжи» со счетом 1:2, а до этого были повержены московским «Локомотивом» (0:3) в домашней встрече чемпионата.

Шесть выездных поединков в этого сезона принесли «Енисею» только одну ничью при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 2:10.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.40, победа «Енисея» — 8.80, ничья — 4.70.

«Краснодар», который ставит перед собой задачу попасть по итогам розыгрыша в тройку, обязан в предстоящей игре обыграть аутсайдера. Прогнозируем, что «быки» выиграют с разницей в несколько мячей. 0