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    «Краснодар» не даст шансов «Енисею»

    «Краснодар» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 11 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Краснодар Енисей
    Прогноз на «Краснодар» — «Енисей»
    Вандерсон
    В воскресенье, 11 ноября, в рамках 14 тура российской Премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Енисей». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Енисей».
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    «Краснодар»

    Этот поединок в связи неблагоприятными погодными условиями перенесли решение РПЛ с Красноярска в Краснодар.

    «Быки» на этой недели успели провести поединок в Лиге Европы, где одержали волевую победу над бельгийским «Стандардом» (2:1).

    Этой викторией они продлили свою беспроигрышную серию до четырех игр кряду. Перед этим «черно-зеленые» расписали мировую в чемпионате с «Ростовом» (2:2) дома.

    А еще ранее одолели в гостях по-волевому московский ЦСКА (2:1) в игре чемпионата, и также переиграли «Крылья Советов» в Кубке России по итогам овертайма — 2:1.

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    • С 23 очками «Краснодар» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, заработав в этих играх 23 очка и отстает от первой строки на восемь баллов.

    Домашние поединки этого розыгрыша РПЛ принесли краснодарцам две победы, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:5.

    «Енисей»

    «Львы» замыкают турнирную таблицу российской Премьер-лиги. В 13 встречах чемпионата они набрали всего лишь шесть очков и от спасительной 12 строки отстают уже на девять баллов.

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    На данный момент у «Енисея» 6-матчевая безвыигрышная серия, но в РПЛ красноярцы не знают радости побед уже восемь игр кряду.

    В минувшем туре «красно-синие» уступили в Махачкале «Анжи» со счетом 1:2, а до этого были повержены московским «Локомотивом» (0:3) в домашней встрече чемпионата.

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    • Шесть выездных поединков в этого сезона принесли «Енисею» только одну ничью при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 2:10.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.40, победа «Енисея» — 8.80, ничья — 4.70.

    «Краснодар», который ставит перед собой задачу попасть по итогам розыгрыша в тройку, обязан в предстоящей игре обыграть аутсайдера. Прогнозируем, что «быки» выиграют с разницей в несколько мячей. 0

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    Прогноз на «Краснодар» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В воскресенье, 11 ноября, в рамках 14 тура российской Премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Енисей». Поединок начнется в 16:00 по мск.
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