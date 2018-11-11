«Челси» разошелся миром с «Эвертоном»

Фрагмент матча
twitter.com/ChelseaFC
После этой игры «Челси» набрал 28 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 19 баллов, занимает девятое место.
В следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Тоттенхэмом», а «Эвертон» на своем поле примет «Кардифф Сити».
АПЛ. 12-й тур
«Челси» — «Эвертон» — 0:0 (0:0).
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо (Фабрегас, 64), Виллиан (Педро, 68), Канте, Азар, Мората«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Мина, Бернард (Лукман, 64), Андре Гомеш, Уолкотт, Сигурдссон, Ришарлисон, ГуйеПредупреждения: Мина (22), Жоржиньо (28), Канте (33), Бернард (45), Рюдигер (45), Пикфорд (73)