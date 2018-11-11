«Челси» разошелся миром с «Эвертоном»

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

После этой игры «Челси» набрал 28 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 19 баллов, занимает девятое место.

В следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Тоттенхэмом», а «Эвертон» на своем поле примет «Кардифф Сити».