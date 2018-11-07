Прюдомм: Мы уверены, что должны победить «Краснодар»

Главный тренер «Стандарда»высказал мнение о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы против

«У нас были сложные моменты в домашнем матче, но у нас получилось победить 2:1. Перед ответным матчем есть тревога.

Мы не должны создавать лишнее напряжение, нам надо показать себя наилучшим образом. Мы уверены, что должны победить. Это наша цель.

"Краснодар" — сильный соперник, но мы провели хорошую работу в Лиге Европы и будем продолжать улучшать результаты.

Каждая команда хочет достичь наилучших результатов, и для этого необходимо выкладываться по полной. Но не всегда футболисты находятся в лучшей форме — бывает усталость, но с другой стороны, это тоже опыт.

Нам нужно найти оптимальное решение с составом. "Краснодар"? Может, соперник завтра преподнесет нам сюрпризы.

Мы играем не только на контратаках, но пока еще не определились, как будем действовать», — приводит слова Прюдомма «Спорт-Экспресс». 0