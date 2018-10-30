Три представителя РПЛ попали в топ-50 клубов по числу воспитанников в Европе

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских клубов, основанный на количестве их воспитанников, выступающих в командах 31 европейской лиги.

Клубом, воспитавшим игрока, считается тот, где молодой футболист в возрасте от 15 лет до 21 года отыграл не менее трех сезонов.

Первое место в рейтинге занял «Аякс», у которого 77 воспитанников. Второе и третье места между собой поделили киевское «Динамо» и белградский «Партизан» – по 69 воспитанников.

Из российских клубов в список попали идущий 38-м «Зенит» (31 воспитанник), идущий 38-м «Спартак» (31 воспитанник), и идущий 49-м «Локомотив» (28 воспитанников).

Если брать во внимание только топ-5 лиг Европы, то там наибольшее количество воспитанников у «Реала» (36 воспитанников), «Лиона» (35 воспитанников), «Барселоны» (34 воспитанника), «Атлетика» (26 воспитанников) и «Пари Сен-Жермен» (24 воспитанника). 0