Лопетеги попрощался с игроками «Реала»

Хулен Лопетеги
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После игры 52-летний специалист поблагодарил футболистов мадридского клуба за работу, пожелал им всего хорошего, завершив свою речь словами «Прощаюсь с вами — на всякий случай».
«Реал» проиграл в четырех подряд гостевых матчах впервые с февраля 2002 года. Мадридцы, набрав 14 очков, занимают девятое место в турнирной таблице Примеры. 3 ноября они встретятся дома с «Вальядолидом».
Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 октября, «Реал» возглавит бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте. 0