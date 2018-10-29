Лопетеги попрощался с игроками «Реала»

Главный тренер мадридскогопопрощался с футболистами команды после поражения от(1:5) в матче чемпионата Испании, сообщает Marca.

Хулен Лопетеги as.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

После игры 52-летний специалист поблагодарил футболистов мадридского клуба за работу, пожелал им всего хорошего, завершив свою речь словами «Прощаюсь с вами — на всякий случай».

«Реал» проиграл в четырех подряд гостевых матчах впервые с февраля 2002 года. Мадридцы, набрав 14 очков, занимают девятое место в турнирной таблице Примеры. 3 ноября они встретятся дома с «Вальядолидом».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 октября, «Реал» возглавит бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте. 0