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    СМИ: В понедельник Конте возглавит «Реал»

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    Руководство «Реала» планирует в ближайшие часы уволит главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает радиостанция Onda Cero.

    Антонио Конте
    Антонио Конте
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    28 октября «королевский клуб» разгромно уступил «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Для команды Лопетеги это поражение стало третьим подряд в Примере.

    По информации источника, в понедельник, 29 сентября, «Реал» объявит о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.

    49-летний итальянец все еще не расторг контракт с «Челси», однако лондонский клуб будет счастлив, если специалист возглавит «сливочных», ведь в таком случае соглашение будет разорвано без длительной судебной тяжбы.

    Напомним, Конте был главным тренером «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии. 0

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