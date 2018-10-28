«Локомотив» одержал крупную победу в Красноярске

В матче 12-го тура Российской Премьер-лигипринимал чемпиона страны

«Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:0.

«Енисей» мог выходить вперед уже на 5-й минуте матча, однако Артур Саркисов сперва не сумел переиграть Гильерме, тут же перебросил голкипера, но Брайан Идову выбил мяч с линии ворот.

Открыть счет в матче удалось «Локомотиву» — после удара Владислава Игнатьева мяч отскочил к Алексею Миранчуку, который точно пробил низом.

В середине второго тайма «Енисей» имел возможность сравнять счет, но Дарко Бодул не реализовал выход один на один.

В концовке матча «Локомотив» дожал соперника, сумев отличиться еще дважды. Мануэл Фернандеш отличился после скидки Эдера, а через три минуты уже сам нападающий в контратаке отправил мяч в сетку после выхода один на один.

«Железнодорожники» одержали четвертую подряд победу в РПЛ.

После этого матча в активе у «Локо» — 21 очко. У «Енисея» осталось 6 очков.