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    «Локомотив» одержал крупную победу в Красноярске

    Енисей Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В матче 12-го тура Российской Премьер-лиги «Енисей» принимал чемпиона страны «Локомотив».

    «Енисей» — «Локомотив»
    «Енисей» — «Локомотив»
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    «Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:0.

    «Енисей» мог выходить вперед уже на 5-й минуте матча, однако Артур Саркисов сперва не сумел переиграть Гильерме, тут же перебросил голкипера, но Брайан Идову выбил мяч с линии ворот.

    Открыть счет в матче удалось «Локомотиву» — после удара Владислава Игнатьева мяч отскочил к Алексею Миранчуку, который точно пробил низом.

    В середине второго тайма «Енисей» имел возможность сравнять счет, но Дарко Бодул не реализовал выход один на один.

    В концовке матча «Локомотив» дожал соперника, сумев отличиться еще дважды. Мануэл Фернандеш отличился после скидки Эдера, а через три минуты уже сам нападающий в контратаке отправил мяч в сетку после выхода один на один.

    «Железнодорожники» одержали четвертую подряд победу в РПЛ.

    После этого матча в активе у «Локо» — 21 очко. У «Енисея» осталось 6 очков.

    РПЛ. 12-й тур
    «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Москва) — 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — 22 Миранчук, 0:2 — 81 Фернандеш, 0:3 — 84 Эдер«Енисей»: Филиппов, Грицаенко, Занев (Обрадович, 75), Дугалич, Кичин, Фатуллаев, Огуде, Комков (Комолов, 82), Зотов, Гавазай (Бодул, 46), Саркисов«Локомотив»: Гильерме, Идову, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Миранчук (Тугарев, 87), Тарасов, Крыховяк, Денисов, Фернандеш, Эдер (Жемалетдинов, 85)Предупреждения: Саркисов (6), Зотов (41), Крыховяк (45), Игнатьев (48)
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