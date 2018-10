Экс-наставник сборной Англии возглавил Филиппины

Бывший наставник сборнойстал новым главным тренером команды, сообщает Espn.

70-летний шведский специалист заключил с Филиппинской футбольной Федерацией шестимесячный контракт. Эрикссон будет готовить свою новую команду к чемпионату АСЕАН и к Кубку Азии по футболу в дуэте с ирландцем Скоттом Купером, который возглавлял сборную Филиппин в последних двух матчах.

Последним клубом шведского тренера был китайский «Шэньчжэнь», который он покинул прошлым летом.

