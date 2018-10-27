Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Эмполи»

Туринскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

Счет в матче на 28-й минуте открыл «Эмполи». Хозяева убежали в быструю контратаку после углового «Ювентуса». Франческо Капуто получил мяч перед штрафной и сильным ударом вколотил мяч под левую штангу.

На 53-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Беннасер в штрафной прихватил Дибалу за футболку. Одиннадцатиметровый реализовал Криштиану Роналду.

А на 70-й минуте Роналду получил мяч от Матюиди метрах в десяти от штрафной, прошёл вперёд и нанёс красивый удар по сложной траектории в левый верхний угол ворот «Эмполи».

После этого матча «Ювентус» с 28 очками возглавляет таблицу, а «Эмполи» с 6 очками на 18-м месте. 0