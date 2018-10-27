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    Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Эмполи»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Эмполи Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» (2:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

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    Счет в матче на 28-й минуте открыл «Эмполи». Хозяева убежали в быструю контратаку после углового «Ювентуса». Франческо Капуто получил мяч перед штрафной и сильным ударом вколотил мяч под левую штангу.

    На 53-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Беннасер в штрафной прихватил Дибалу за футболку. Одиннадцатиметровый реализовал Криштиану Роналду.

    А на 70-й минуте Роналду получил мяч от Матюиди метрах в десяти от штрафной, прошёл вперёд и нанёс красивый удар по сложной траектории в левый верхний угол ворот «Эмполи».

    После этого матча «Ювентус» с 28 очками возглавляет таблицу, а «Эмполи» с 6 очками на 18-м месте. 0

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