РФС обязал «Динамо» погасить задолженность перед Ташаевым

Александр Ташаев
ФК «Динамо»
Об этом сообщает официальный сайт РФС.
«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Ташаева в отношении "Динамо" о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению частично», — говорится в заявлении.
В частности, РФС обязал «Динамо» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах за «Динамо» в сезоне-2017/18, а также проценты за задержку выплаты задолженности.
В то же время «в удовлетворении остальной части требований» Ташаеву было отказано.
Напомним, Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» прошлым летом. 0