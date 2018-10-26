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    РФС обязал «Динамо» погасить задолженность перед Ташаевым

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    Российский футбольный союз частично удовлетворил заявление полузащитника «Спартака» Александра Ташаева в отношении московского «Динамо».

    Александр Ташаев
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    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    «Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Ташаева в отношении "Динамо" о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению частично», — говорится в заявлении.

    В частности, РФС обязал «Динамо» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах за «Динамо» в сезоне-2017/18, а также проценты за задержку выплаты задолженности.

    В то же время «в удовлетворении остальной части требований» Ташаеву было отказано.

    Напомним, Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» прошлым летом. 0

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