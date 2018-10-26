РФС обязал «Динамо» погасить задолженность перед Ташаевым

Российский футбольный союз частично удовлетворил заявление полузащитникав отношении московского

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Ташаева в отношении "Динамо" о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению частично», — говорится в заявлении.

В частности, РФС обязал «Динамо» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах за «Динамо» в сезоне-2017/18, а также проценты за задержку выплаты задолженности.

В то же время «в удовлетворении остальной части требований» Ташаеву было отказано.

Напомним, Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» прошлым летом. 0