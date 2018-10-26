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    Моуринью: Не уверен, что де Хеа продлит контракт

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о новом контракте голкипера команды Давида де Хеа.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Я не уверен в том, что он продлит соглашение с клубом. Не могу подобрать подходящее слово на английском, но давайте посмотрим, что произойдет.

    Только клуб, Давид и его окружение знают ответ. Я могу лишь сказать, что все знают, насколько он хорош и важен для нашей команды. И если "Манчестер Юнайтед" хочет становиться лучше, а не хуже, разумеется, очень важно его сохранить», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

    Контракт испанца с «МЮ» закончится следующим летом, но предусмотрена опция продления соглашения еще на год. 0

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