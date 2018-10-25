Спаллетти: На «Камп Ноу» невозможно только обороняться

Главный тренер «Интера»прокомментировал выездное поражение от(0:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Я расстроен, ведь ждал совершенно другой игры в первом тайме. Мы играли недостаточно смело, позволяли хозяевам делать все то, что у них получается лучше всего.

На "Камп Ноу" невозможно только обороняться, надеясь на одну контратаку. Нужно лучше распоряжаться мячом, если хочешь добиться тут положительного результата.

Естественно, нас порадовала ничья в другом матче группы между ПСВ и "Тоттенхэмом" [2:2]. Но нам нужно думать о своей игре, которая сегодня была далека от идеала.

Нужно гораздо лучше провести ответный матч и доказать, что мы — амбициозная команда». — приводит слова тренера пресс-служба УЕфА. 0