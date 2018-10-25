«Челси» уверенно разобрался с БАТЭ

В домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европыобыграл– 3:1.

Главным героем встречи группы L стал Рубен Лофтус-Чик, оформивший хет-трик. Уже на 2-й минуте он замкнул прострел Давиде Дзаппакосты и вывел свою команду вперед. Еще через шесть минут он точно пробил головой после навеса Виллиана с углового.

На 53-й минуте Лофтус-Чик забил третий мяч, поразив ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади.

Гости ответили голом Алексея Риоса на 79-й минуте. Результативным навесом отметился Игорь Стасевич.

Для «Челси» эта победа стала третьей в трех матчах группового этапа.

В другой встрече этой группы ПАОК на своем поле уступил «Види» — 0:2. На 12-й минуте гол забил Сабольч Хусти, а на 45-й — Стопира.

Группа L

1. «Челси» — 9 очков

2. ПАОК — 3

3. «Види» — 3

4. БАТЭ — 3 0