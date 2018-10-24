Бабаев: До первого гола ЦСКА играл с «Ромой» на равных

Генеральный директорподелился мыслями о разгромном поражении «армейцев» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с(0:3).

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«В футболе бывает по-разному: иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Но в целом я считаю, что счет не совсем по игре. Понятно, что "Рома" заслужила победу, но до первого пропущенного мяча ребята на равных играли с итальянцами.

После домашнего поражения в национальном чемпионате и не совсем удачной серии "Рома" вышла на поле максимально мобилизованной, заряженной на борьбу, с большим желанием реабилитироваться перед болельщиками. Я это говорю не в качестве оправдания — просто констатация факта. Конечно, переиграли они нас. Как не раз говорилось, команда у нас молодая, поэтому нужно набраться терпения и быть готовым и к спадам, и к падениям. Сегодня, наверное, был не совсем наш день.

Многие опасались, что Илья Помазун, наш молодой вратарь, не справится с волнением. На мой взгляд, к нему претензий быть не может — сыграл достаточно достойно. Вся борьба впереди, у нас всё ещё хорошие шансы, два домашних матча. Так что рук не опускаем, будем продолжать пытаться решить задачу», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

ЦСКА после поражения от «Ромы» опустился с первого места в группе G на третье, имея четыре очка. 0