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    Маррей получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

    Теннис Прогнозы на теннис Энди Мюррей ATP
    Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей пропустит как минимум несколько месяцев из-за травмы.

    Энди Маррей
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    Энди Маррей

    В недавнем матче против Томаша Махача (7:5, 5:7, 6:7 (5:7)) на «Мастерсе» в Майами 36-летний Маррей повредил голеностоп.

    «В воскресенье в конце матча в Майами я полностью разорвал переднюю таранно-малоберцовую связку и почти полностью пяточно-малоберцовую связку. Вернувшись домой, я обращусь к специалисту по голеностопам, чтобы определиться, что делать дальше.

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    • Разумеется, травма серьезная, и я выбыл на длительный срок. Но, когда придет время, я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа», — написал 36-летний теннисист в соцсетях.

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