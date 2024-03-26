Маррей получил серьезную травму и выбыл на длительный срок

Бывшая первая ракетка мирапропустит как минимум несколько месяцев из-за травмы.

В недавнем матче против Томаша Махача (7:5, 5:7, 6:7 (5:7)) на «Мастерсе» в Майами 36-летний Маррей повредил голеностоп.

«В воскресенье в конце матча в Майами я полностью разорвал переднюю таранно-малоберцовую связку и почти полностью пяточно-малоберцовую связку. Вернувшись домой, я обращусь к специалисту по голеностопам, чтобы определиться, что делать дальше.

Разумеется, травма серьезная, и я выбыл на длительный срок. Но, когда придет время, я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа», — написал 36-летний теннисист в соцсетях.