Мусаев: Я заслужил право быть тренером «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара»не видит ничего удивительного в том, что он снова будет работать с первой командой «быков».

«Мне трудно сказать, стал ли я самостоятельным тренером после ухода из "Краснодара". Вы поймите, это наша проблема большая, то, что, допустим, свой тренер, я сам из Краснодара, становится тренером первой команды.

У меня были большие успехи в юношеском футболе, мы выигрывали чемпионаты, кубок, молодёжное первенство, играли ярко. Я дал много футболистов молодежной сборной в основу. Даже сейчас те, кто играет, и Сперцян, и Черников, и Сафонов, это все те ребята, в которых я принял большое участие в их воспитании. Я не просто так стал тренером, потому что, не знаю, я родственник президента.

Я много лет работал, и я считаю, что я заслужил это, право быть тренером "Краснодара". И у всех, у многих непонятная реакция. Условно, я не хочу говорить плохо о своих коллегах, но приезжает Абаскаль. "Спартак" становится третьим, все говорят ок, это супертренер, лучший молодой тренер.

А когда свой тренер становится третьим и показывает яркую игру, ну это, наверное, Николаевич (Сергей Галицкий — прим.) тренирует. Это для меня не было проблемой», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».