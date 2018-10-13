Чехия обыграла Словакию в Лиге наций

Сборная Чехии
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Чешская сборная выиграла со счетом 2:1.
В первой половине второго тайма команды обменялись голами Михаэла Крменчика и Марека Гамшика, а победу чехам принес Патрик Шик.
Отметим, что ранее и Чехия, и Словакия проиграли в Лиге наций Украине. 16 октября чешской сборной предстоит провести ответный матч с «желто-синими».
Лига наций B. Группа 1
Словакия — Чехия — 1:2 (0:0)
Голы: Крменчик, 52 (0:1). Хамшик, 62 (1:1). Шик, 76 (1:2)Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Ганцко, 80), Пекарик (Сабо, 46), Шкриньяр, Хамшик, Куцка (Вайсс, 54), Мак, Лоботка, Дуда, НемецЧехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек (Новак, 63), Гебреселассие, Брабец, Павелка, Дочкал, Змргал, Соучек, Выдра (Янкто, 89), Крменчик (Шик, 73)Предупреждения: Дочкал, 22. Губочан, 27. Шкртел, 29. Соучек, 38. Гебреселассие, 75. Шкриньяр, 83