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    Чехия обыграла Словакию в Лиге наций

    Лига наций Сборная Чехии Сборная Словакии
    Сборная Чехии на выезде обыграла сборную Словакии в матче группового этапа Лиги наций.

    Сборная Чехии
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    Чешская сборная выиграла со счетом 2:1.

    В первой половине второго тайма команды обменялись голами Михаэла Крменчика и Марека Гамшика, а победу чехам принес Патрик Шик.

    Отметим, что ранее и Чехия, и Словакия проиграли в Лиге наций Украине. 16 октября чешской сборной предстоит провести ответный матч с «желто-синими».

    Лига наций B. Группа 1
    Словакия — Чехия — 1:2 (0:0)
    Голы: Крменчик, 52 (0:1). Хамшик, 62 (1:1). Шик, 76 (1:2)Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Ганцко, 80), Пекарик (Сабо, 46), Шкриньяр, Хамшик, Куцка (Вайсс, 54), Мак, Лоботка, Дуда, НемецЧехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек (Новак, 63), Гебреселассие, Брабец, Павелка, Дочкал, Змргал, Соучек, Выдра (Янкто, 89), Крменчик (Шик, 73)Предупреждения: Дочкал, 22. Губочан, 27. Шкртел, 29. Соучек, 38. Гебреселассие, 75. Шкриньяр, 83
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