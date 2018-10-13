Чехия обыграла Словакию в Лиге наций

на выезде обыгралав матче группового этапа Лиги наций.

Сборная Чехии twitter.com/ceskarepre_eng 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Чешская сборная выиграла со счетом 2:1.

В первой половине второго тайма команды обменялись голами Михаэла Крменчика и Марека Гамшика, а победу чехам принес Патрик Шик.

Отметим, что ранее и Чехия, и Словакия проиграли в Лиге наций Украине. 16 октября чешской сборной предстоит провести ответный матч с «желто-синими».