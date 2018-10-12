Сборная России сыграла вничью со шведами в Лиге наций

в Калининграде провела матч Лиги наций против

Россия — Швеция twitter.com/teamrussia 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме Россия создала неплохой момент у ворот соперника усилиями Артема Дзюбы и Дениса Черышева — после скидки нападающего полузащитник пробивал в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны ворот. Также в перспективной атаке хозяев Александр Головин не сумел попасть в створ.

Шведы активизировались в концовке тайма — на последних минутах первой половины шанс отличиться упустил Маркус Берг, который не попал в створ с пяти метров. А следом Эмиль Форсберг пробил в руки Гильерме.

Во втором тайме россияне могли выходить вперед благодаря Далеру Кузяеву, однако голкипер среагировал на его удар в верхний угол ворот.

Таким образом, у России после двух туров — 4 очка и первое место в группе, у Швеции — 1 очко. 14 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Турции.