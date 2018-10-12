ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосе КальехонКто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков Европы
  • 00:42
    • Сборная России сыграла вничью со шведами в Лиге наций
  • 22:12
    • Кокорин и Мамаев арестованы на 2 месяца
  • 01:09
    • Гильерме: Главное, что не проиграли
  • 00:10
    • Лига наций: Португалия обыграла Польшу и другие результаты
  • 23:23
    • ЦСКА обыграл «Барселону» в Евролиге
    Все новости спорта

    Сборная России сыграла вничью со шведами в Лиге наций

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Сборная России в Калининграде провела матч Лиги наций против сборной Швеции.

    Россия — Швеция
    Россия — Швеция
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча завершилась вничью — 0:0.

    В первом тайме Россия создала неплохой момент у ворот соперника усилиями Артема Дзюбы и Дениса Черышева — после скидки нападающего полузащитник пробивал в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны ворот. Также в перспективной атаке хозяев Александр Головин не сумел попасть в створ.

    Шведы активизировались в концовке тайма — на последних минутах первой половины шанс отличиться упустил Маркус Берг, который не попал в створ с пяти метров. А следом Эмиль Форсберг пробил в руки Гильерме.

    Во втором тайме россияне могли выходить вперед благодаря Далеру Кузяеву, однако голкипер среагировал на его удар в верхний угол ворот.

    Таким образом, у России после двух туров — 4 очка и первое место в группе, у Швеции — 1 очко. 14 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Турции.

    Лига наций В
    Россия — Швеция — 0:0
    Россия: Гильерме, Нойштедтер, Рауш, Фернандес, Джикия, Зобнин, Газинский, Головин, Ионов (Кузяев, 76), Черышев (Заболотный, 87), ДзюбаШвеция: Ольсен, Гранквист, Аугустинссон, Люстиг, Линделеф, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин (Гвидетти, 71), Берг (Андерссон, 83)Предупреждения: Аугустинссон (31), Зобнин (39), Газинский (50), Джикия (53)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболе
  • 10/10/2018 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «СКА-Хабаровск» — «Ротор»
  • 2.10
  • Завтра в 08:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Янки» не планируют проигрывать
  • США — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Южная Корея не остановит Уругвай
  • Южная Корея — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Эквадор добудет победу на Ближнем Востоке
  • Катар — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Евгений Кузнецов Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, четыре очка Кузнецова, результативность ВорачекаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября Вчера в 08:520
  • 19:42
    • Гаспарян прошла Бертенс на турнире в Линце
  • 00:24
    • Чемпионы мира ушли от поражения в контрольном матче с Исландией
  • 23:55
    • Дубль Алькасера помог Испании крупно обыграть Уэльс
    Юрген Клопп Футбол Три года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»?У «Ливерпуля» уже есть черты, похожие на успешную «Боруссию» времен Клоппа 10/10/2018 в 13:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Испания испортит праздник валлийским болельщикам
  • 4.69
    •
  • 23:43
    • Аргентина без Месси разгромила Ирак
  • 23:14
    • Сборная Турции перед матчем с Россией сыграла вничью в товарищеской встрече
  • 19:57
    • Полузащитник «Реала» вернулся к тренировкам
    Нико Ковач Футбол Проблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлениемМюнхенская команда рискует потерять трон в Бундеслиге 10/10/2018 в 18:480
  • 19:28
    • СМИ: Хавбек «Арсенала» может перейти в «Ювентус»
  • 19:13
    • «Тоттенхэм» надолго остался без защитника
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» крупно обыграл «Трактор» в Уфе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие