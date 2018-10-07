Результативный пас Головина не спас «Монако» от поражения в игре с «Ренном»

В рамках девятого тура французской Лиги 1на своем поле потерпел поражение отсо счетом 1:2.

Уже на 14-й минуте отличился защитник гостей Дамьен Да Сильва. В компенсированное время первого тайма «монегаски» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Андреа Раджи.

В начале второй половины хозяевам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Радамеля Фалькао, которому ассистировал полузащитник Александр Головин.

Победу «красно-черным» принес мяч полузащитника Хатема Бен-Арфа на 77-й минуте.

В турнирной таблице «Монако» занимает 18-е место (6 очков), а «Ренн» — 11-е (11 очков).

Календарь и таблица Лиги 1

В другом матче «Марсель» одержал победу над «Каном» со счетом 2:0.

Авторами голов стали форвард Константинос Митроглу и хавбек Флорьян Товен.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице (16 очков), а «Кан» — 15-е (10 очков). 0