Результативный пас Головина не спас «Монако» от поражения в игре с «Ренном»

Фрагмент матча
asmonaco.com
Уже на 14-й минуте отличился защитник гостей Дамьен Да Сильва. В компенсированное время первого тайма «монегаски» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Андреа Раджи.
В начале второй половины хозяевам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Радамеля Фалькао, которому ассистировал полузащитник Александр Головин.
Победу «красно-черным» принес мяч полузащитника Хатема Бен-Арфа на 77-й минуте.
В турнирной таблице «Монако» занимает 18-е место (6 очков), а «Ренн» — 11-е (11 очков).
В другом матче «Марсель» одержал победу над «Каном» со счетом 2:0.
Авторами голов стали форвард Константинос Митроглу и хавбек Флорьян Товен.
«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице (16 очков), а «Кан» — 15-е (10 очков). 0