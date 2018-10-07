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    Результативный пас Головина не спас «Монако» от поражения в игре с «Ренном»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Ренн Марсель Кан Календарь Лиги 1
    В рамках девятого тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле потерпел поражение от «Ренна» со счетом 1:2.

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    Уже на 14-й минуте отличился защитник гостей Дамьен Да Сильва. В компенсированное время первого тайма «монегаски» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Андреа Раджи.

    В начале второй половины хозяевам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Радамеля Фалькао, которому ассистировал полузащитник Александр Головин.

    Победу «красно-черным» принес мяч полузащитника Хатема Бен-Арфа на 77-й минуте.

    В турнирной таблице «Монако» занимает 18-е место (6 очков), а «Ренн» — 11-е (11 очков).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В другом матче «Марсель» одержал победу над «Каном» со счетом 2:0.

    Авторами голов стали форвард Константинос Митроглу и хавбек Флорьян Товен.

    «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице (16 очков), а «Кан» — 15-е (10 очков). 0

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