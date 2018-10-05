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    Тихонов покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Крыльев Советов», передает пресс-служба самарского клуба.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов
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    В пятницу он провел последнюю тренировку у руля команды накануне матча 10-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо».

    «Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены», — прокомментировал Тихонов свою отставку.

    Специалист возглавил самарский клуб летом прошлого года. Под его руководством команда в минувшем сезоне сумела пробиться в элитный дивизион со второго места первенства ФНЛ.

    После девяти туров «Крылья Советов» с семью очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 0

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